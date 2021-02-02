На господдержку могут рассчитывать 370 рыбинцев
 

На господдержку могут рассчитывать 370 рыбинцев

02.02.2021, 15:55, Объявления
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С 2021 года в рамках государственной программы Рыбинск получит федеральное финансирование на заключение 370 социальных контрактов, направленных на социальную поддержку населения и повышение уровня благосостояния.

Основная цель контракта – стимулирование активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуаций. Контракт предполагает финансовое стимулирование гражданина и накладывает на него обязательство по выполнению ряда мероприятий.

В 2021 году гражданам будут предложены четыре вида социальных контрактов, способствующих: поиску работы, организации предпринимательской деятельности, развитию подсобного хозяйства и выходу из трудной жизненной ситуации. Условия каждого контракта будут предварительно обговариваться с гражданином и закрепляться документально.

Поиск работы

Основной критерий для участия в таком социальном контракте – малообеспеченность, низкий доход по отношению к прожиточному минимуму, отсутствие двух и более жилых помещений в собственности. В рамках этого социального контракта гражданин получает финансовую поддержку на обучение и стажировку, а также может рассчитывать на выплаты в размере одного прожиточного минимума в течение трех месяцев для поиска работы. Итогом должно стать трудоустройство гражданина и снятие его с учета в качестве ищущего работу. Для заключения такого социального контракта могут обратиться не только безработные граждане, которые стоят на бирже, но и те, кто трудоустроен, но хочет сменить работу на более высокооплачиваемую.

Индивидуальная предпринимательская деятельность или самозанятость

В этом случае гражданам за счёт федерального бюджета будет оплачена постановка на учет в налоговом органе, регистрация индивидуального предпринимателя, а также приобретение материальных ценностей, необходимых для открытия своего дела.

Личное подсобное хозяйство

Предусматривает помощь в виде финансирования на покупку семян, хозяйственных построек, сельскохозяйственных животных и т.д.. При этом гражданин регистрируется в налоговом органе как самозанятый и получает доход от подсобного хозяйства в течение действия социального контракта.

Трудная жизненная ситуация

В рамках этого контракта гражданин может получить средства на приобретение обуви, одежды, лекарственных препаратов, прохождение лечения.

– Время действия социального контракта зависит от его вида. Поиск работы – до 9 месяцев, предпринимательская деятельность до 12 месяцев, личное подсобное хозяйство до 12 месяцев. Трудная жизненная ситуация до 6 месяцев, – рассказал директор департамента по социальной поддержке населения Владимир Куликов. – Помимо этого, специалисты департамента будут отслеживать жизненную ситуацию гражданина, заключившего социальный контракт, еще в течение года. При необходимости предложат продление.

Финансирование по контрактам «Индивидуальная предпринимательская деятельность» составит до 250 тысяч рублей, «Подсобное хозяйство» не более ста тысяч рублей.

Департамент соцподдержки будут работать совместно с Центром занятости населения. Если человек передумал участвовать, то может отказаться от контракта, вернув выделенные по социальному контракту средства.

Подробную информацию можно получить в отделе по вопросам семейной политики: тел. (4855) 28-29-23 и в отделе по работе с ветеранами: тел. (4855) 28-17-69.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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