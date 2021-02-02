 

Боррель едет в Россию. Перед визитом он провел телефонный разговор с главой МИД Украины

02.02.2021, 17:38, Новости дня
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед поездкой в Россию провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом он написал в Twitter. 

Беседу с Кулебой Боррель назвал хорошей. 

“Проинформировал [главу МИД Украины] о своем предстоящем визите в Россию, в ходе которого я выскажу неизменную позицию ЕС в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и призову к полной реализации Минских соглашений”, – заявил Боррель. 

Good call with Foreign Minister @DmytroKuleba to inform him on my upcoming trip to #Russia, where I will convey the EU’s unchanged position in support of #Ukraine’s territorial integrity and sovereignty and call for the full implementation of the Minsk agreements.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021

Пресс-служба министерства иностранных дел Украины проинформировала, что глава европейской дипломатии в ходе беседы заверил Кулебу: до полного исполнения обязательств РФ по минском договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится.

Кулеба и Боррель скоординировали позиции перед визитом верховного представителя ЕС в РФ, говорится в релизе. 

“Наш разговор направляет четкий сигнал, что политика Украины и ЕС в отношении России скоординирована, а Киев и Брюссель разделяют общее видение стратегических подходов к РФ”, – подчеркнул Кулеба.

В ходе обсуждения массового подавления протестов в России, глава МИД Украины поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека. Этот режим должен распространяться и на виновных в преследовании граждан Украины во временно оккупированном Крыму, сказал министр. 

Боррель в феврале посетит Россию по приглашению главы министерства иностранных дел страны Сергея Лаврова. Визит продлится с 4 по 6 февраля, пишет ТАСС. 

Европейские дипломаты заявляли, что Боррелю стоило бы перед поездкой в РФ посетить Украину, а сам визит в Россию – обсудить с новым главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. 

Глава европейской дипломатии объяснял: “Это будет хорошая возможность обсудить с [Лавровым] все соответствующие вопросы, передать четкие сигналы о текущей ситуации и о конфликтных вопросах в области [соблюдения] прав и свобод”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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