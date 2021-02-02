Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона

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02.02.2021, 17:38, Новости дня
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Американский певец Мерилин Мэнсон любил кусаться во время секса, оставляя на теле партнерши синяки.

Об этом в интервью, которое 2 февраля опубликовано на сайте таблоида Daily Mail, рассказала бывшая порнозвезда Дженна Джеймсон.

По ее словам, певец во время интимной близости с ней фантазировал о том, как будет “заживо сжигать ее тело”. Она отметила, что разорвала с артистом отношения, не став ждать, пока он “причинит ей вред”.

Порнозвезда, которая сейчас носит фамилию мужа, призналась, что сексуальные предпочтения Мерилина Мэнсона приводили ее в замешательство, но он “ничего не делал без ее согласия”.

Таблоид отмечает, что Джеймсон познакомилась с певцом в 1997 году во время съемок фильма для взрослых, где она играла второстепенную роль.

Интервью с порнозвездой вышло на следующий день после того, как американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мерилина Мэнсона в издевательствах, заявив, что не решалась сделать это раньше, так как жила “в страхе клеветы и возмездия”.

– Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека, – сообщила она.

Мерилин Мэнсон в ответ заявил, что его интимные отношения с партнерами всегда происходили по согласию, а Вуд “искажает прошлое”.

После обвинений Вуд в адрес певца американская звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings сообщила, что расторгла контракт с Мэрилином Мэнсоном.

Вуд и Мерилин Мэнсон встречались с 2006-го по 2008 год, а затем расстались. В январе 2010 года пара объявила о помолвке, а спустя девять месяцев ее расторгла. На момент знакомства с певцом актрисе было 19 лет, а Мерилину Мэнсону – 39. В 2011 году Вуд заявила, что является бисексуалкой.

Напомним, что еще в феврале 2018 года американская актриса Шарлин Йи обвинила певца в домогательствах.



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