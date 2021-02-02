 

Алла Иошпе умерла после выхода программы «Судьба человека» с ее участием

02.02.2021, 17:32, Разное
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В пятницу, 29 января, в эфир вышла программа «Судьба человека» с участием Аллы Иошпе. На следующий день после того, как поклонники увидели разговор народной артистки РФ с Борисом Корчевниковым, она скончалась.
Во время съемок программы 83-летняя певица светилась от счастья, когда рассказывала о своей жизни и судьбе. О смерти Аллы Иошпе пояснила в Facebook ее близкая приятельница Мария Арбатова. Писательница написала, что артистка была человеком нереального таланта и красоты. Также она пожелала ее супругу, певцу Стахану Рахимову сил, чтобы перенести эту тяжелую утрату.

Вместе с мужем Алла Иошпе прожила счастливую совместную жизнь длинною в 60 лет. Во время интервью Борису Корчевникову 83-летняя исполнительница призналась, что увела Стахана Рахимова у другой женщины. Она очень хотела подарить супругу ребенка, но из-за проблем со здоровьем не смогла. Пара воспитывала двух дочерей от предыдущих браков и никогда не выделяла, родные это дети или нет. Алла Иошпе отметила, что они даже дождались правнуков, поэтому считают, что их совместная жизнь удалась.

Последние пару недель перед смертью артистка провела в больничных стенах. Ее беспокоили проблемы с сердцем, а врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти певицу.



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