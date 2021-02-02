Медики озвучили метод борьбы с «апельсиновой коркой»
02.02.2021, 17:32,
Разное
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Российские медики озвучили метод борьбы с «апельсиновой коркой». Это антицеллюлитная диета, основанная на сбалансированном питании.
В ежедневном рационе должны содержаться белки, жиры, углеводы, минералы и витамины. Этого можно добиться за счёт сезонных продуктов: фруктов и овощей, бобовых, орехов, тыквенных семечек и цельнозерновых культур. Диетологи составили приблизительное меню антицеллюлитной диеты, чередуя фруктовые и фруктово-овощные дни.
Рекомендуется употреблять сырые, приготовленные на пару или отварные овощи, а также фрукты. Салаты можно заправить оливковым маслом и лимонным соком, добавить кунжут или миндаль. По словам экспертов, в течение 10 дней лечебно-оздоровительного питания организм избавится от шлаков, токсинов и «апельсиновой корки».
Эксперты объясняют, что одной диеты для достижения эффекта мало. Человек должен полностью исключить кофе, алкоголь, соль и сахар, а вот чистой воды нужно употреблять не менее 1,5 литра в день. Необходимо заняться спортом: идеально подойдут пешие и велосипедные прогулки, а также воспользоваться услугами профессиональных массажистов.
Источник: www.infox.ru
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