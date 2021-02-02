Егор Крид спровоцировал слухи о расставании с Валей Карнавал

02.02.2021, 17:32, Разное

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Популярный российский рэп-исполнитель Егор Крид спровоцировал слухи о расставании со звездой TikTok Валей Карнавал. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram артист обнародовал неоднозначный пост, который ввел в замешательство поклонников.

По словам Егора Крида, он всегда являлся одиночкой, то же самое наблюдается и сейчас. После данной записи поклонники артиста начали думать, что произошло между рэпером и его избранницей Валей Карнавал. Спустя время звезда TikTok также опубликовала странную «Историю» с текстом: «Я знаю, что я не единственная», но потом она удалила ее.



Изображение взято с: Instagram @egorkreed

Напомним, что общественность узнала о романе пары в январе нынешнего года. Валя Карнавал и Егор Крид отметили новогодние праздники в Дубае.