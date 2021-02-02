Компания SK hynix завершила строительство своего самого большого завода

02.02.2021, 17:30, Новости дня

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Как сообщили в компании SK hynix, строительство самого крупного завода, на котором будет запущена технология EUV-литографии, уже завершено. Предприятие практически готово к запуску. Напомним, что осуществление данного проекта началось в 2018 году.

Площадь завода составляет 57 тысяч квадратных метров. Это производственное здание длиной 336 метров и шириной 163 метра. А высота его составляет сто пять метров, отмечают представители компании.

На предприятии собираются печатать устройства DRAM, соответствующие стандарту 1а нм. Первую партию продукции ожидают получить во второй половине текущего года. До того времени необходимо провести еще ряд подготовительных работ. Также в компании заявили о намерении в ближайшие 10 лет построить еще три современных завода.