Вредоносная сеть Emotet отключена в ряде стран

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02.02.2021, 17:30, Новости дня
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Представители спецслужб нескольких стран заявляют, что им удалось добиться отключения «самой опасно и вредоносной» сети Emotet. Об этом сообщили в новостях CNN.

Напомним, что борьба с Emotet началась еще в 2014 году, когда под данным названием был обнаружен троян, заражающий различные электронные устройства и предоставляющий доступ к банковским счетам частных лиц.

В последнее время вредоносная сеть стала распространять уведомления, якобы касающиеся оформлению документов по COVID-19. Как сообщают представители Европола, в отправленных на электронную почту письмах также содержались вирусные программы. Несмотря на отключение Emotet, пользователям советуют проявлять бдительность.



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