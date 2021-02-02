 

Ученые раскрыли причины превращения Сахары в самую крупную пустыню

02.02.2021, 17:30, Новости дня
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Археологи утверждают, что еще несколько тысяч лет назад на территории нынешней пустыни Сахара росли зеленые леса. Однако серьезные изменения в климате нашей планеты превратили «цветущий сад» в безжизненную пустыню.

По данных немецких исследователей, занимающихся проблемами Средиземноморья, в глубоких отложениях почвы под Сахарой можно найти и останки древнего растительного мира, и моллюсков. Последнее свидетельствует о том, что еще раньше эта территория была затоплена морскими водами.

Но все на Земле меняется, отмечают ученые. И Сахара начала постепенно превращаться в пустыню, переживая засушливые периоды. Кстати, этот процесс был запущен еще примерно 160 тысяч лет назад, а завершился «совсем недавно».



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