Политолог Болкунец: Лукашенко подлизывается к Кремлю после протестов в России

02.02.2021, 17:12, Разное

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Белорусский лидер принял новость о российских протестах с неприкрытой радостью, так как она подтверждает его слова о “внешнем враге”. Александр Лукашенко не раз обвинял Запад в попытках использовать республику как “трамплин” для атаки на Россию.

“Он подлизывается к Кремлю, хочет показать, что тоже в одной лодке”, – выразил мнение политолог Дмитрий Болкунец.

Эксперт напомнил, что еще во время предвыборной кампании летом 2020 года Лукашенко яростно критиковал Россию. Однако после волны демонстраций, захвативших Белоруссию с 9 по 12 августа, политик сменил гнев на милость. Сегодня он хорошо отзывается о Москве.

По мнению Болкунца, у белорусских и российских протестов нет ничего общего. В республике масштаб демонстраций потрясает. По подсчетам СМИ, на улицы вышло около 500 тысяч человек. Это то же самое, если бы в России вышли 14 миллионов граждан.

Также политолог отметил, что причины протестов в Белоруссии глубинные. Если в России несанкционированные митинги связаны с задержанием блогера Алексея Навального, то в республике – с общим недовольством граждан действующим режимом.

Кроме того, если российские силовики вели себя корректно по отношению к протестующим, то белорусские же отличались особой жестокостью. В результате столкновений с омоновцами десятки жителей республики пострадали.