Володин напомнил о жестоких разгонах митингующих в Европе

02.02.2021, 17:12, Разное

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“Те, кто проводит и призывает на митинги молодежь и выводит их без согласования, вне правового поля, должны подумать об одном: если они рабы западной демократии, то на минуту бы представили, если бы это была полиция Франции или Нидерландов”, – сказал председатель ГД в эфире программы “Время покажет” на Первом канале.

Он напомнил, что в европейских странах полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, а в зимнее время – водометы.

Также Володин отметил события в Вашингтоне. В СШа их трактуют как “внутренний терроризм”, а участники штурма Капитолия получат от 20 и больше лет тюремного заключения, отметил спикер.

“Наше законодательство либерально, но не нужно им пренебрегать”, – сказал он.