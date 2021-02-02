Председатель Симоновского суда Москвы ушел в отставку

02.02.2021, 17:02, Новости дня

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Высшая квалификационная коллегия судей в конце января удовлетворила заявление об отставке председателя Симоновского суда Москвы Вячеслава Детишина, сообщил источник в судебных кругах.

«Заявление об отставке он подал в начале января, в конце месяца ВККС удовлетворила его заявление. Желание Детишина уйти в отставку связано исключительно с тем, что в марте у него заканчивается срок полномочий председателя суда, Навальный к его действиям не имеет никакого отношения», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Детишин продолжит исполнять обязанности председателя суда до истечения его полномочий, то есть до марта.

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – сообщил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.

К зданию суда также прибыли около 20 представителей посольств западных стран, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии. Представитель МИД Мария Захарова назвала визит послов в суд вмешательством во внутренние дела страны.