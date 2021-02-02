 

Путин призвал не забывать о том, что соцсети являются бизнесом

02.02.2021, 17:02, Новости дня
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Социальные сети все больше начинают управлять сознанием пользователей, поэтому не следует забывать, что соцсети – в первую очередь бизнес, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Эти платформы [соцсетей] – в первую очередь бизнес. Мы никогда не должны об этом забывать. Это извлечение прибыли, и часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб людям. Эти платформы все больше начинают управлять сознанием. Изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что считают нужным. И человек начинает принимать решения, не осознавая того, что им руководят», – передает слова главы государства Telegram-канал «Пул №3».

Ранее Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве и «проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан РФ и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».



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