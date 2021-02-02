Певица Ханна похвасталась, что приехала с отдыха и сразу похудела

02.02.2021, 16:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Певица Ханна, которая недавно отметила 30-летний юбилей, в микроблоге Instagram в сторис пояснила подписчикам, что она за пять дней сбросила четыре килограмма. Оказалось, что артистка вернулась с отпуска на Мальдивах и сразу похудела.

Ханна похвасталась фигурой в коротком бежевом топе, сделав селфи в лифте. Свой образ певица дополнила голубыми джинсами с необычным ремнем, расположенным выше уровня талии, и горчичной курткой с небольшим белым мехом. Супруга гендиректора лейбла Black Star при этом задумчиво рассматривала себя в зеркало. Она написала, что при росте 172 сантиметра у нее было 56 килограммов, однако по возвращению с отдыха она весит 52 килограмма. На берегу Индийского океана Ханна не отказывала себе в деликатесах тропической кухни.

Свою юбилей артистка встретила на Мальдивах в компании мужа Павла Курьянова и 2-летней дочери Адрианы. В день рождения семья порадовала ее необычными сюрпризами. Гендиректор Black Star преподнес супруге музыкальный подарок, а также устроил романтическое свидание в бассейне, наполненном лепестками красны роз. Адриана растрогала знаменитую мать до слез, когда прочла вслух стих с поздравлением и подарила аппликацию, сделанную своими руками.

Источник: www.kinoafisha.info