Ученые предположили, почему дети легче переносят коронавирус

02.02.2021, 16:38, Разное

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Российские исследователи озвучили свое предположение относительно того, почему дети легче переносят коронавирус. По их словам, заболевание может протекать без тяжелых симптомов из-за особенностей организма, связанных с возрастом.

Дети болеют COVID-19 без ярко выраженных признаков из-за работы механизма естественной иммунизации. Последний зависит исключительно от особенностей организма. В клетках детей нет рецепторов, которые бы ловили вирусы и позволяли патогенам фиксироваться. Уже давно сложилось так, что природа ограждает детей от целого ряда опасных инфекций.

В легкой форме у детей протекают и вирусные гепатиты. К тому же они переносят легче различные инфекции из-за постоянных прививок. Для детей разработан довольно напряженный график вакцинации, поэтому происходит тренировка иммунной системы на проникновение различных антигенов.

Источник: www.uralweb.ru