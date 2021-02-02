В России выбрали лучший автомобиль 2020 года из новинок

02.02.2021, 16:38, Разное

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В РФ путем голосования был выбран лучший автомобиль 2020 года. В данном процессе приняли участие 66 тысяч человек.

Первое место с показателем 13,7% занял автомобиль Land Rover. На второй позиции расположилась модель Kia K5, за которую проголосовали 11,2%. Тройку лидеров замкнул седан Skoda Octavia – 11%. Четвертое и пятое место соответственно заняли e-tron марки Audi (9,1%) и Genesis версии GV80 (9%).

На шестой позиции находится немецкая модель BMW X6 M с отметкой 8,3%. На седьмом месте с показателем 5,9% расположилась BMW четвертой серии, на восьмом – Kia Sorento (5,8%). Девятую и десятую позицию соответственно заняли модели Geely Coolray (5,1%) и Geely Tugella (3,8%).

В голосовании не участвовали авто японского производства. В прошлом году были представлены модификации, в которых не произошли значительные изменения.

Источник: mag.auto.ru