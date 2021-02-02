Обнаружены останки «гибрида» человека и неандертальца

02.02.2021, 16:36, Новости дня

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Ученые из Кентского университета огласили о новом открытии, касающемся доисторического человека. Их исследования позволили доказать, что неандертальцы и Homo sapiens жили вместе, а также могли создавать семьи, в которых рождались дети-гибриды.

Представители науки исследовали останки доисторического человека, обнаруженные на территории Джерси еще 110 лет назад. Только теперь ученые смогли заметить, что в них есть антропологические особенности как Homo sapiens, так и неандертальев. Эта особь была рождена в смешанном браке, считают специалисты.

Кстати, возраст останков составляет около 48 тысяч лет. Неандертальцы же исчезли в планеты Земля примерно 40 тысяч лет назад. Роль смешанных браков в эволюции человека пока не исследована.