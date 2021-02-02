Созданную искусственным интеллектом картину продали почти за полмиллиона долларов
02.02.2021, 16:36,
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Сотрудники Института развития человека имени Планка совместно со своими коллегами из других научных учреждений разработали систему искусственного интеллекта, способную к настоящему творчеству.
В результате на всемирно известном аукционе Christie’s появилась написанная машиной картина, которую удалось продать за 430 тысяч американских долларов.
Как поясняют эксперты, к разработке ИИ пришлось привлечь талантливых художников и искусствоведов, которые «научили» программное обеспечение творческому подходу к данной работе. После такого ошеломляющего успеха у специалистов в области живописи возникли важные вопросы. Во-первых, кто будет обладать авторскими правами на творения ИИ? Во-вторых, кто будет нести ответственность, если машина вдруг начнет заниматься плагиатом?
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