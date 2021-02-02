Мнение: Вопрос про полицаев

02.02.2021, 16:10, Разное

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Добрый день. В кемеровской группе на “Фейсбуке” одна умная дама написала умную вещь: “В Кемерове полиция всегда будет ассоциироваться с “Зимней вишней”, когда они впервые показали себя, охраняя правительство преступников”. И я вспомнил, как АДминистрация разрешила на митинге после “Зимней вишни” в нас стрелять, если мы только попробуем чихнуть в её сторону. И мне стало интересно – а вообще, у полицаев с рождения совести нет или её удаляют при вступлении в органы? В “Зимней вишне” погибли люди (из моей деревни, например, девочка погибла), а они готовы были ещё и нас самих убивать только за то, что мы просто хотели после этого в глаза админиСРАЦИИ посмотреть! Нет, я понимаю, что деньги, которые они получают от проворовительства за службу, не пахнут, но людьми-то надо хоть маленько таки быть, нет?

И кстати, после митинга в поддержку Навального у пассивных партнёров ментов и проворовительства забомбило, вот, мол, всё правильно наши любимые полицаи делают, митинги – это зло и фу-фу-фу, надо их запрещать, а пришедших на них бить, даже беременных… И ещё мне стало интересно – а митинг, который мы после “Зимней вишни” устроили, он тоже суть зло и вред и не нужен? Надо было простить местной шайке-тулейке гибель наших земляков и родных с близкими и сидеть дома, верно? Или, может, ещё и спасибо за это сказать?..

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