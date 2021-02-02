ЛАГ осудила решение Косово открыть посольство в Иерусалиме

02.02.2021, 16:08, Новости дня

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Генсекретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт резко осудил решение самопровозглашенной республики Косово открыть посольство в Иерусалиме, подчеркнув, что это решение нелегитимно.

В заявлении организации говорится, что Абу аль-Гейт «осудил признание со стороны Косово Иерусалима столицей Израиля и его решение открыть в оккупированном городе посольство, подчеркнув, что это решение нелегитимно и нарушает международное право, согласно которому Иерусалим считается оккупированной территорией и перенос посольств туда запрещен», передает РИА «Новости».

Согласно заявлению, открытие посольства той или иной страны в Иерусалиме «не изменит факта того, что этот город находится под оккупацией». По словам генсека ЛАГ, признание Иерусалима столицей Израиля противоречит логике мирного урегулирования палестино-израильского конфликта на основе решения о двух государствах.

В понедельник главы МИД Израиля и самопровозглашенного Косово в ходе торжественной виртуальной церемонии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС.

В сентябре 2020 года пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль решил установить дипломатические отношения с непризнанным Косово.