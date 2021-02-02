 

Верещук сообщила, что Тарана и Хомчака пригласили на заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности

02.02.2021, 15:50, Новости дня
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Министра обороны Украины Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака пригласили на заседание парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, которое состоится 3 февраля 2021 года. Об этом 2 февраля рассказала комментарии “24 каналу” народный депутат от фракции “Слуга народа”, глава подкомитета по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук.

Она отметила, что парламентарии хотят послушать аргументы Тарана и Хомчака и понять, осознают ли они последствия своего публичного конфликта.

“То, что мы сегодня видим, выходит за рамки общепринятого понимания того, как нужно решать конфликты внутри оборонного ведомства”, – сказала Верещук.

Политик подчеркнула, что в Офисе президента знают о конфликте между генералами, представители комитета в конце прошлого года обращались по этому поводу к главе государства. Если противостояние не удастся преодолеть и на этот раз, то члены профильного комитета будут снова обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, добавила нардеп.

29 января бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко со ссылкой на свои источники сообщил, что четыре генерала высшего командного состава – командующий командования медицинских сил Вооруженных сил Украины, командующий Воздушными силами, начальник Генерального штаба и главнокомандующий ВСУ – судятся с министром обороны Украины.

Гриценко уточнил, что не знает сути исков, и назвал эту ситуацию катастрофической.

“Важно другое: …четверо генералов-фронтовиков вместе с министром обороны воюющей страны полощут в судах грязное белье. От этого радуются “волки” в судейских мантиях, а главное – радуется [президент РФ Владимир] Путин-агрессор”, – заявил экс-министр.

По данным главреда издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, отношения между министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ испортились из-за военного бизнеса. Хомчак и Таран не разговаривают уже несколько месяцев, утверждает журналист. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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