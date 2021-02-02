 

Замглавреда Mash, где показали видео из дворца в Геленджике, ушел из издания. Он заявил, что редакция действовала как в еб…чем СССР

02.02.2021, 15:50, Новости дня
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Заместитель главного редактора российского издания Mash Сергей Титов 1 февраля объявил в Telegram, что уходит из проекта. 

“Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси […]. Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по другому. Все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым пох..й на журналистов. Я с большой любовью отношусь к холдингу, с большим уважением к [главреду Mash] Максиму [Иксанову], но все это решали не они. А выше – как в еб…чем СССР. И пусть они идут нах…й”, – написал он. 

Титов не объяснил, какие именно публикации заставили его отказаться от работы в издании, но 29 января Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике, который, по данным расследователей из Фонда борьбы с коррупцией, через аффилированных лиц принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. 

На следующий день издание получило комментарий российского миллиардера Аркадия Ротенберга, который назвал имение своим. Он якобы строит там отель. 

The Insider писал, что главред Mash, который и побывал во дворце, живет в доме, принадлежащем Управлению делами президента РФ.

ФБК опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки” о резиденции президента РФ в Краснодарском крае 19 января. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности “настоятельно просит” обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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