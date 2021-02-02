“Пришел в торговый центр с ножом и топором”. Полиция сообщила, что “Эпицентр” в Первомайске подожгли

02.02.2021, 15:50, Новости дня

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Пожар в торговом центре “Эпицентр” в Первомайске Николаевской области произошел из-за поджога. Об этом в Facebook сообщает полиция Николаевской области.

Полиция установила, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров он начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников “Эпицентра” пытался его задержать, однако в ответ мужчина ударил его топором. После поджога здания нарушитель попытался скрыться.

“Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских”, – говорится в сообщении.

Сейчас задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2861911520708461

Информация о возгорании в здании “Эпицентра” поступила спасателям сегодня в 12.57. Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. По предварительным данным, из-за пожара никто не пострадал.

По данным ГСЧС Украины, в 14.20 пожар, охвативший площадь 4 тыс. м², был локализован.

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