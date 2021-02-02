Доктор Александр Мясников выступил против ношения защитных масок

02.02.2021, 15:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известный доктор Александр Мясников выступил против постоянного ношения масок в пандемию коронавируса. По его словам, эти средства представляют собой пассивную защиту с низкой эффективностью.

Александр Мясников предложил другой способ профилактики коронавирусной инфекции. Еще один доктор Владислав Жемчугов считает, что маски перестанут быть нужными уже к концу весны 2021 года, поскольку должен сформироваться коллективный иммунитет.

По словам Мясникова, десятки лет при ношении масок в эпидемию гриппа они показывали низкую эффективность. Речь идет не только об обычных средствах защиты, но и о респираторах N95. От бессилия перед COVID-19 маски начали носить даже те, кто выступал против них. Мясников уверен, что ничего особенного не произойдет, если люди перестанут пользоваться данными средствами. Более того, на сегодняшний день маски носятся в кармане или же надеваются только на подбородок.

Доктор также считает, что нет никакого смысла носить перчатки. Коронавирус не является клещом, который впивается в кожу. Перчатки только нужны, чтобы не так часто мыть руки, если их не менять, то эти средства также могут стать потенциально опасными.

Вместо всего этого врач посоветовал капать в нос капли на основе интерферона. Зарубежные исследования говорят, что данное средство помогает защититься от коронавируса. В любом случае оно не нанесет никакого вреда.

Источник: nsn.fm