Доктор Александр Мясников выступил против ношения защитных масок

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02.02.2021, 15:44, Разное
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Известный доктор Александр Мясников выступил против постоянного ношения масок в пандемию коронавируса. По его словам, эти средства представляют собой пассивную защиту с низкой эффективностью.
Александр Мясников предложил другой способ профилактики коронавирусной инфекции. Еще один доктор Владислав Жемчугов считает, что маски перестанут быть нужными уже к концу весны 2021 года, поскольку должен сформироваться коллективный иммунитет.

По словам Мясникова, десятки лет при ношении масок в эпидемию гриппа они показывали низкую эффективность. Речь идет не только об обычных средствах защиты, но и о респираторах N95. От бессилия перед COVID-19 маски начали носить даже те, кто выступал против них. Мясников уверен, что ничего особенного не произойдет, если люди перестанут пользоваться данными средствами. Более того, на сегодняшний день маски носятся в кармане или же надеваются только на подбородок.

Доктор также считает, что нет никакого смысла носить перчатки. Коронавирус не является клещом, который впивается в кожу. Перчатки только нужны, чтобы не так часто мыть руки, если их не менять, то эти средства также могут стать потенциально опасными.

Вместо всего этого врач посоветовал капать в нос капли на основе интерферона. Зарубежные исследования говорят, что данное средство помогает защититься от коронавируса. В любом случае оно не нанесет никакого вреда.

Источник: nsn.fm



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