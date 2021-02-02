 

Вирусолог раскрыл причину повышения температуры после вакцины от COVID-19

02.02.2021, 15:44, Разное
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Известный российский вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, почему после прививки против COVID-19 может подняться температура. Он считает, что у всех ответные реакции проявляются по-разному, все зависит не от иммунитета, а от особенностей организма.
После прививки против COVID-19 человек может чувствовать ломоту и слабость, есть информация, что начинается небольшая лихорадка. Это связано с тем, что происходит реакция на вирусный белок. В препарате «Спутник V», который создали специалисты Центра Гамалеи, содержится 10 микрограммов данного элемента.

Вирусный белок в какой-то мере является токсичным, поэтому дают о себе знать побочные эффекты. Какие-то пациенты могут быть более чувствительными к препарату, а какие-то менее. В целом угроза здоровью человека, который вакцинируется, отсутствует.

Обычно реакция на белки продолжает сохраняться в течение нескольких часов. Для здорового человека побочные эффекты являются не опасными. Вакцины, вводимые против гриппа, также могут спровоцировать температуру. Что касается коронавируса, то после прививки такая реакция наблюдается у 40% людей.

Источник: 360tv.ru



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