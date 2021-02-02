Сергей Шойгу призвал наращивать объемы производства Су-57 и Ил-76МД-90А

02.02.2021, 15:44, Разное

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В нынешнем году российской промышленности важно нарастить объемы производства перспективных образцов вооружений. Речь, прежде всего, идет о новейших тяжелых транспортниках Ил-76МД-90А, а также об истребителях 5-го поколения Су-57. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Одной из важных задач также является воспроизводство модернизированных версий бомбардировщиков Ту-160М, соответствующие работы уже ведутся на КАЗ», – добавил министр обороны.

В минувшем году предприятия ОАК РФ поставили Вооруженным силам страны в общей сложности 147 летательных аппаратов, в числе которых значится и первый серийный образец новейшего истребителя Су-57.

«Совершены первые полеты модернизированных версий стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МСМ и Ту-160М. Завершено исполнение двух долгосрочных контрактов по поставкам многоцелевых истребителей Су-35С, а также бомбардировщиков Су-34», – заключил глава Минобороны.

Источник: tvzvezda.ru