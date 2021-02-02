 

В РФ создадут консорциум для производства 5G-оборудования

02.02.2021, 15:42, Новости дня
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Как сообщили в госкомпании «Ростех», в ближайшем будущем будет создан российский консорциум, в задачи которого будет входить разработка и производство отечественного оборудования для внедрения в стране технологий 5G.

Данные проект появился в рамках общегосударственной политики импортозамещения. В первую очередь, участники консорциума займется разработкой и выпуском отечественных компонентов для базовых 5G-станций, например, антенных модулей. Кроме того, ожидается появление на рынке отечественного программного обеспечения.

На сегодня желание принять стать участниками консорциума изъявили десять ведущих российских компаний. Впрочем, этот список еще будет пополняться за счет государственных и частных предприятий, работающих в отрасли.



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