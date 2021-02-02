Эксперт рассказал, как в РФ воруют Wi-Fi

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02.02.2021, 15:42, Новости дня
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Эксперт по кибербезопасности Даниил Чернов из компании «Ростелеком-Солар» посетовал на то, что многие компании халатно относятся к собственной сети Wi-Fi. Из-за этого у них воруют трафик, утверждает он.

Например, если вы поставите на роутер несложный пароль, то вычислить его можно при помощи специального программного обеспечения. Другие и вовсе оставляют пароли, установленные самим производителей. Но взломать их также легко, пройдя по маршрутизатору.

Наконец, каким бы сложным не был пароль, нельзя устанавливать его на разные гаджеты и аккаунты. На сегодня это очень большая проблема. О такой привычке обычных пользователей хорошо известно злоумышленникам. Найдя уязвимость где-нибудь в соцсетях, они легко завладевают всей конфиденциальной информацией и получают простой доступ ко всем устройствам.



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