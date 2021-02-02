Володин: Меркель подвела Навального

02.02.2021, 15:24, Разное

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Инструктировавшие Навального зарубежные страны должны понимать, что блогер находится на испытательном сроке, ему необходимо отмечаться, сказал Володин.

“Что же они так действовали топорно, нарушая наше законодательство? Необходимо было отправить его пораньше. Поэтому они несут также ответственность за это”, – добавил спикер ГД.

По его словам, спецслужбы Германии “не доработали” в ситуации с блогером. “Вот его там госпожа Меркель приютила, вот она должна понимать, что она его подвела”, – сказал Володин в эфире программы “Время покажет” на Первом канале.

Если так, тогда Навальному можно только посочувствовать, считает Володин. По словам спикера, Навальный для него – презираемый человек, потому как стал сотрудничать со спецслужбами другого государства.

Ранее в эфире на телеканале “Россия-1” Володин заявил, что те, кто стоят за блогером Алексеем Навальным, хотят использовать его для нагнетения напряженности в России. Сегодняшняя ситуация сложилась по вине тех, кто стоит за блогером, уверен председатель ГД.

Московский городской суд 2 февраля рассматривает ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока Навальному на реальный. Блогер должен периодически отмечаться в контролирующих органах, но систематически нарушал это обязательство.