Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
02.02.2021, 15:24,
Разное
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История рождения
Актриса Виктория Федорова появилась на свет 18 января 1946
года. Ее мать – звезда советского экрана Зоя Федорова, отец – военный атташе
при посольстве США, а затем адмирал американских Военно-воздушных сил Джексон
Роджерс Тейт.
Виктория Федорова родилась в сложное для ее близких время. Ее
папу выслали из Советского Союза на родину. Тейт покинул территорию СССР, не
подозревая, что у него должен родиться ребенок. Мать актрисы получила 20 лет
тюрьмы по обвинению в шпионаже. Виктория оказалась у своей тетки Александры,
которую с двумя детьми выслали в Казахстан. Именно ее артистка до девяти лет
считала родной мамой.
Отметим, что Джексон Роджерс Тейт, находясь за океаном,
пытался связаться с Зоей Федоровой. Письма американца перехватывали сотрудники спецслужб.
Спустя время работники КГБ сообщили Тейту, что Федорова не желает идти с ним на
контакт, так как счастлива замужем. Джексон Роджерс оставил попытки найти
любимую.
В 1955 году Зоя Федорова была реабилитирована. В тот год Виктория
впервые за десять лет увидела родительницу. Эту встречу мать и дочь запомнили
навсегда. Зоя Алексеевна рассказала Виктории правду об отце. Федорова-младшая
решила найти папу во что бы то ни стало. Познакомиться с родителем она смогла
только в 1975 году, уже в США.
Творческий путь актрисы
Окончив театральную студию, Федорова поступила
во ВГИК. Дебют Виктории в кино случился еще во времена студенчества – она появилась в картине “До свидания, мальчики!”. После получения диплома актриса работала в фильмах “Урок литературы”, “Преступление и наказание”, “Двое”, “О
любви” и “Расплата”.
В 1975 году Виктория Федорова переехала в США. Актриса
надеялась сделать карьеру на родине отца, но сильный русский акцент не позволил осуществить задуманное. Виктория работала только в эпизодах. Самая заметная работа Федоровой в Америке – роль в ленте “Секретный
агент Макгайвер”.
В итоге Федорова подалась в модели. На этом поприще ее ждал успех.
Виктория долгое время была лицом известного косметического бренда. В 90-е
актриса навсегда оставила попытки вернуться в кино. Она занялась предпринимательской
деятельностью.
Роман “Дочь адмирала”
В 1978 году Виктория Федорова опубликовала книгу. На ее страницах артистка изложила историю любви мамы и папы. Роман получил
название “Дочь адмирала”. К сожалению, это детище актрисы было обделено вниманием публики.
Личная жизнь
Впервые знаменитость пошла
под венец с сыном режиссера Георгия Асатиани – Ираклием. Вторым супругом
Виктории Федоровой был экономист Сергей Благоволин, третьим – кинодраматург
Валентин Ежов.
В США артистка в четвертый раз отправилась в ЗАГС.
Избранником советской знаменитости стал Фредерик Ричард Поуи, работающий вторым
пилотом в крупной авиакомпании. В этих отношениях Виктория Федорова впервые
стала мамой – 3 мая 1976 года у нее родился сын Кристофер. Этот брак длился 15
лет.
Пятым избранником актрисы стал руководитель пожарной части Джон
П. Дуайер. С ним Федорова была до последних дней.
Смерть Виктории Федоровой
Актриса скончалась 5 сентября 2012 года в 66
лет. В последние годы советская знаменитость сражалась с онкологией – рак мозга и легких. Рядом с умирающей актрисой до финала оставался пятый муж Джон.
Именно он выполнил ее последнюю волю – кремировал ее тело и развеял прах над
горами.
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