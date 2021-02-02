 

Ученые выявили 55 долгосрочных последствий COVID-19

02.02.2021, 15:22, Разное
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В обзор включены 15 исследований из разных стран, которые охватывали около 44,8 тысяч пациентов 17-87 лет перенесших легкое, умеренное и тяжелое течение COVID-19. Срок наблюдений составил от двух недель до 100 дней.

Анализ показал, что не менее 80% людей, имеющих подтвержденный коронавирус в анамнезе, не чувствуют себя полностью выздоровевшими, а у некоторых симптомы не только сохранились, но и усилились спустя месяцы. Чаще всего пациенты с long-covid жалуются на сильную утомляемость (58%), хронические головные боли (44%), нарушения концентрации внимания и проблемы с памятью (25%). Четверть переболевших, в первую очередь женщин, сообщают о выпадении волос.

У 34% переболевших выявлены патологии легких на рентгеновских и КТ-снимках и повышении концентрации D-димера в крови, что указывает на высокий риск образования тромбов (20% пациентов). Также в обзоре сообщается о таких последствиях, как сдавленность в груди, одышка, ночная потливость кашель, апноэ во сне, депрессии, тревожность и навязчивые состояния.

«Лечение от COVID-19 не должно исчерпываться отрицательным результатом ПЦР-теста, наличием антител и выпиской из больницы», – считают авторы обзора.

Эти результаты согласуются с данными исследования с участием 1733 пациентов, которое опубликовали в январе врачи из Уханя. В течение шести месяцев медики наблюдали за состоянием здоровья людей, которым потребовалась госпитализация, и проводили регулярные обследования.

76% пациентов сообщили как минимум об одном симптоме заболевания спустя полгода. Чаще всего переболевшие жаловались на повышенную утомляемость и мышечную слабость — 63%. Еще 26% участников исследования пожаловались на проблемы со сном, тревожность и депрессию. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила борьбу с long-covid одним из приоритетных направлений своей работы. В феврале организация планирует провести серию консультаций со специалистами, чтобы сделать полноценное описание этого состояния и выработать меры по реабилитации таких пациентов.



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