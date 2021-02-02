Мнение: Жить надо хорошо

02.02.2021, 15:16, Разное

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Современные глашатаи методично, с самых разных источников информации вещают людям основной посыл, мол, “Жить надо хорошо”.

Все они считают этот хештег основным в своём понимании, преподносят его людям как первоисточник их благополучия.

Жить хорошо это хорошо, и не более.

Можно спросить у аборигена с Папуа Новой Гвинеи, хочет ли он жить хорошо, несомненно, он ответит на этот вопрос положительно.

Если предположить что бананы и кокосы будут падать с деревьев сами, так это они будут считать верхом благоденствия, год урожайным и жить в нём стало благоприятно.

Хорошо хочется жить банкиру, проститутке и оружейнику, крестьянину пустившему свой скот из-за отсутствия кормов на их пропитание.

Даже бомж радуется мусорному ящику после праздничных дней, считает что жить стало хорошо, так как это единственный источник его благосостояния.

Что такое Хорошо в их понимании?

Если у них есть это самое понимание, пусть расскажут о нём более детально.

Как они это хорошо будут развивать и какими методами, как быстро оно будет реализовано и какой примет вид, с чем его будет можно кушать и каким будет его вкус.

Сколько людей им сможет воспользоваться, как это хорошо повлияет на сознание человека и сможет ли он делится ним с себе подобными.

Как видите слишком много вопросов возникает на этой почве.

Давно не включал телевизор, он стал сам по себе отвратительным по своему предназначению, нечаянно попал на новостной сюжет.

Там снова барышня, с лицом еле входящим в его рамки говорит: Надо хорошо жить.

Иногда люди слишком много думают. А надо просто жить.

(С)Александр Сгадов

«Народ должен жить хорошо»…

Проект появился в Гос. Думе.

Писался в годах нелегко,

Порой в философском раздумье.

И Первое чтенье прошло.

Довольны собой депутаты.

Лишь слово ушло – «Хорошо»,

«Регламентом» чьим-то зажатым.

«Народ должен жить» – шло вперёд,

И чтенье Второе настало.

Кричали с трибуны про гнёт,

Что денег на пенсии мало.

Что давит фискал на бензин,

Про разные зло приключенья.

Что деньги нужны для скотин

И курам нужно уваженье.

Три дня изгалялись в речах,

Ругали министров сидящих.

Шли прения, как на мечах,

В сражениях настоящих.

Устали, приняли Закон.

В дебатах – «Жить» в миг, потеряли.

И к Третьему чтенью препон-

Начальной строки не узнали.

Но нужно же что-то принять,

Себя показать в ратном деле.

Коррупцию уничтожать

В «Горгонном», «медузистом» теле.

«Народ должен» – всё же… прошло.

Почти что, единогласно…

Два слова исчезли легко.

Простите не мудрое Царство.

И я – Гражданин и Поэт

За тишь, благодать голосую.

Но выскажусь. Этот сюжет

На мину похож золотую.

«Народ должен жить хорошо»…

Для Власти Страны – аксиома…

Не сейте вы нищенства зло-

«Аврора» в цепях… возле дома…

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