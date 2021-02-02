В Венгрию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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02.02.2021, 15:14, Новости дня
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В Венгрию доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«В эти минуты первая партия российской вакцины прибывает в Венгрию», – сообщил Сийярто в соцсетях, передает ТАСС.

Ранее в Чехии заявили, что правительство страны в ближайшее время намерено приступить к переговорам с Венгрией, чтобы обсудить опыт использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, Венгрия зарегистрировала «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.

Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.



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