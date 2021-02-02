Подростки избили и ограбили журналиста в Улан-Удэ

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02.02.2021, 15:14, Новости дня
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В Бурятии возбудили уголовное дело после нападения на известного журналиста. Мужчину избили и похитили у него мобильный телефон и другое имущество, сообщило республиканское следственное управление СК.

Инцидент произошел 30 января в Улан-Удэ. По подозрению в нападении задержаны трое подростков 17 лет, у которых нашли украденный у потерпевшего телефон, говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, подростки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили ограбить 62-летнего журналиста, который возвращался вечером домой. Они проследили за мужчиной, после чего напали на него, нанеся ему удар металлическим прутом по голове. Затем подростки затащили его в подъезд, где продолжили избиение. Обыскав сумку пострадавшего, злоумышленники похитили из нее телефон и другие вещи. После этого они при помощи услуги «Мобильный банк» похитили с карты журналиста 8 тыс. рублей. При задержании подростки сознались в преступлении, сейчас решается вопрос об их аресте. Сам потерпевший находится в больнице.

В декабре 2020 года сотрудники полиции задержали подростков, подозреваемых в жестоком избиении мужчины в центре Петербурга за попытку познакомиться с их подругой. Как установили полицейские, двое подростков напали на пострадавшего, который попросил номер телефона их подруги. Девушка позвонила мужчине и назначила ему встречу на Гороховой улице. Когда тот подъехал на такси, на него напали сзади и избили.

Ранее в Омске подростки закидали камнями пенсионера, а также избили еще четверых несовершеннолетних.



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