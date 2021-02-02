Названы условия для снятия американских санкций с «Северного потока – 2»

02.02.2021, 15:14, Новости дня

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США впервые заявили о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2» при выполнении германской стороной ряда условий, сообщили СМИ на источники в американской администрации.

По словам источника газеты Handelsblatt, Германия должна выложить на стол переговоров пакетное решение, в противном случае им не удастся решить с США проблему по теме «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

В частности, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Также издание отмечает, что канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с новым президентом США Джо Байденом тему «Северного потока – 2», однако в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора об этом ничего не было сказано. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт лишь сообщил о готовности обоих лидеров сотрудничать в вопросе преодоления международных вызовов.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.

Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.