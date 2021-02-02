 

В Первомайске Николаевской области горит “Эпицентр”

02.02.2021, 14:56, Новости дня
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В Первомайске Николаевской области горит здание торгового центра “Эпицентр”. Об этом в Facebook сообщает главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о возгорании в здании по улице Достоевского поступила спасателям в 12.57.

Сейчас над тушением пожара работают два отделения государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана. Помимо этого, на место направлены пожарные команды из других районов и городов, в частности, из Южноукраинска.

Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ориентировочная площадь пожара и его причины устанавливаются.

https://www.facebook.com/MNSMYKOL/posts/1968701346604487

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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