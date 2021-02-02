В Кремле объяснили, следит ли Путин за судом над Навальным

02.02.2021, 14:56, Новости дня

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Президент России Владимир Путин не следит за ходом судебного заседания, на котором российскому оппозиционеру Алексею Навальному могут заметить условное наказания на реальный срок лишения свободы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии агентству ТАСС во вторник, 2 февраля.

По информации Пескова, у Путина запланировано мероприятие с лауреатами конкурса “Учитель года”. Российский лидер готовится сейчас к встрече с учителями, которые учат будущее поколение россиян, подчеркнул Песков.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали “Открытые медиа”.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Сегодня суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 годам лишения свободы.

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