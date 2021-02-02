ABC News – при Байдене вывод войск США из Афганистана оказался под вопросом

02.02.2021, 14:52, Новости дня

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Джо Байден заявил, что войска США могут остаться в Афганистане для борьбы с терроризмом и для защиты афганского правительства, пишет ABC News. Ранее администрация Дональда Трампа пообещала полный вывод войск к маю 2021 года. Как отмечает ABC News, афганские боевики угрожают возобновить нападения на американских военнослужащих, если договорённость будет нарушена.



Reuters

Администрация Байдена даёт понять, что может не вывести войска из Афганистана к маю, вопреки договорённости с «Талибаном»*, пишет ABC News.

«Президент Джо Байден высказался о том, чтобы оставить войска США для противодействия терроризму и для защиты афганского правительства, пользующегося поддержкой США, от новых атак талибов, — говорится в статье. — Однако неясно, при каких условиях, с какой конечной целью и на какой срок, ведь Америка воюет там уже почти 20 лет».

Как отмечает новостной сайт, при администрации Трампа военное присутствие США в Афганистане достигло минимума, и Пентагон рассматривает это как «ограничивающий фактор» для выполнения своей миссии.

Соглашение, подписанное США и «Талибаном» почти год назад, при президенте Трампе, предусматривает мирные переговоры талибов с афганским правительством и разрыв талибов с террористическими организациями вроде «Аль-Каиды»**. При выполнении этих условий все американские военные должны покинуть Афганистан к маю 2021 года, пишет ABC News.

«Талибан» не выполнил своих обязательств», — считает официальный представитель Пентагона, контр-адмирал Джон Кирби. Контр-адмирал подчёркивает, что боевики продолжают нападать на афганских силовиков и, таким образом, на весь афганский народ, делая мирное урегулирование маловероятным.

Заявления Кирби подкреплены новым докладом Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана. В докладе говорится, что людские потери в Афганистане «исключительно высоки для зимних месяцев, когда боевые действия обычно стихают».

В то время как команда Байдена хочет использовать военное присутствие как рычаг для достижения соглашения между «Талибаном» и афганским правительством, боевики предупреждают, что американцы должны выполнить свои обязательства и уйти из страны. В противном случае талибы угрожают возобновить нападения на военнослужащих США, говорится в статье.

«В истории Афганистана никто никогда не давал иностранным захватчикам коридора безопасности, так что для американцев это хороший шанс, мы даём им коридор безопасности, чтобы они ушли согласно этому договору», — заявил представитель «Талибана» Шер Мохаммад Аббас Станикзай репортёрам в Москве, где талибы встречались с российскими официальными лицами.

Таким образом, идея Байдена оставить американских военных в Афганистане для борьбы с терроризмом будет, с точки зрения «Талибана», нарушением соглашения, заключает ABC News.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.