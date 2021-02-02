NTD – месяц в очереди на похороны — крупнейшее кладбище США не справляется с потоком жертв коронавируса

02.02.2021, 14:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На самом большом кладбище Северной Америки в Калифорнии не успевают вовремя хоронить умерших, поскольку из-за большого количества жертв COVID-19 в США работы здесь стало вдвое больше. В результате похороны теперь приходится ждать около месяца, передаёт NTD. Директор кладбища также подчёркивает, что его сотрудники заслуживают такого же признания, как и медики, потому что ежедневно рискуют заразиться на работе.

Кладбище Роуз-Хилл в Калифорнии считается самым большим в Северной Америке — его площадь превышает 566 гектаров. И с началом пандемии работы здесь прибавилось. Сотрудники стараются изо всех сил, однако похороны задерживают уже примерно на месяц.

ПАТРИК МОНРО, директор мемориального комплекса Роуз-Хиллс: Со Дня благодарения резко увеличился спрос на наши услуги, почти в два раза — и с тех пор он не снижался.

Мемориальный парк уже закупил холодильные камеры для хранения тел умерших. Он также рекомендует родственникам хоронить близких сразу, без привычных церемоний, поскольку в противном случае придётся ждать.

Директор кладбища Патрик Монро говорит, что в этот период атмосфера на похоронах особенно трагичная.

ПАТРИК МОНРО: К сожалению, многие семьи впервые видят умерших лично, поскольку не могли навестить их в больнице. И это уже очень тяжело… Наши сотрудники действительно очень им сочувствуют.

Также, по словам директора, все церемонии стараются проводить лично, хоть и есть опасность заражения.

ПАТРИК МОНРО: Во время похорон невозможно заменить объятия. Есть давняя поговорка, что если скорбь разделить, то станет легче. Родственники и друзья собираются вместе — и невозможно всё это сделать в Zoom. Вот почему мы делаем всё возможное, чтобы предоставить услуги для семей.

Также, по словам Монро, работники кладбищ заслуживают такого же признания, как и медики.

ПАТРИК МОНРО: Работники похоронных бюро и кладбищ — такие же герои, как медики: они ездят в больницы, дома престарелых и так далее. Всегда есть страх заразиться COVID-19. Я просто хочу отметить заслуги этих людей.

В США выявили более 26 миллионов заболевших COVID-19. Скончалось почти 444 тысячи человек.

Дата выхода в эфир 30 января 2021 года.