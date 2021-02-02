Назван наиболее опасный для США российский боевой самолет

02.02.2021, 14:50, Разное

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Эксперты из США рассказали о самолете, который представляет наибольшую угрозу США. В военном журнале Military Watch появилась статья о новом истребителе-перехватчике МиГ-41.

Сегодня самым современным истребителем в РФ является Су-57, отмечают американские специалисты. Однако в скором времени у РФ появится более мощный истребитель-перехватчик МиГ-41. В отличие от Су-57 он не получит экспортную версию для продажи в других странах.

Данное решение обусловлено тем, что характеристики истребителя-перехватчика МиГ-41 шестого поколения держатся в строгом секрете. Этот военный самолет разрабатывался с целью ведения боя не только в воздухе, но и ближнем космосе, фактически становясь участником космической войны. Кроме того, МиГ-41 будет способен поражать вражеские спутники.

Источник: politros.com