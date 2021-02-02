Переболевшая COVID-19 Людмила Поргина снова уезжает из РФ

02.02.2021, 14:50, Разное

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Людмила Поргина недавно призналась, что переболела COVID-19, но перенесла инфекцию без осложнений. Спустя три месяца она намерена сделать прививку от коронавируса, так как снова планирует уехать из РФ и путешествовать.

Во время болезни вдова Николая Караченцова поселилась на даче, а по выздоровлению сразу улетела в отпуск в Турцию восстанавливать силы. На данный момент Людмила Поргина ведет обычный образ жизни и пока не переживает, так как у нее есть антитела. Однако актриса намерена вакцинироваться, потому что не хочет повторно заболеть. Она построила планы на ближайшее будущее и не хочет, чтобы коронавирус омрачал ее путешествия.

В интервью Людмила Поргина заявила, что ей не страшно, но могут быть осложнения, если она заразится повторно. Артистка мечтает посмотреть на водопады в Танзании и львов, живущих в дикой природе. Перед этим вдова Николая Караченцова хочет посетить Дубай.

Ранее Людмила Поргина призналась, что после смерти супруга за ней начали ухаживать состоятельные мужчины. Однако она понимает, что уровню благородства, воспитанности и интеллекта ни один человек не сравниться с покойным Николаем Караченцовым. Несмотря на то, что у нее были браки до актера, она считает его своей единственной любовью на всю жизнь.