 

Анастасия Волочкова объявила о продаже своих квартир в Астрахани

02.02.2021, 14:50, Разное
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Оказалось, что у балерины Анастасии Волочковой, которой СМИ в последнее время приписывают «бедственное положение», есть «пассивный капитал». В своем микроблоге Instagram балерина объявила о продаже своих новых квартир в элитном комплексе в Астрахани.
В собственности у Анастасии Волочковой находится 22 жилья, расположенные в ЖК «Паруса» в пяти минутах от местного Кремля. Как отметила танцовщица, несколько квартир уже проданы, а прекрасный вид на Волгу и набережную не оставит равнодушным ни одни покупателей. При этом, одну квартиру балерина намерена оставить себе. В недвижимость знаменитость вложила средства по совету своего экс-супруга Игоря Вдовина. В свое время балерина потратила на эту затею 67 миллионов рублей.

Продавать жилье Анастасия Волочкова будет с помощь профессионального агентства недвижимости. Для привлечения внимания она разместила в микроблоге баннер со своим изображением и призывом приобретать «квартиры Анастасии Волочковой». Танцовщица призналась, что с радостью будет жить по соседству с людьми, купившими жилье в ЖК «Паруса» в Астрахани.



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