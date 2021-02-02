В РФ представлен смартфон BQ за 9990 рублей

02.02.2021, 14:48, Новости дня

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Под брендом BQ на российский рынок выходит новый смартфон 6430L Aurora, который обещают продавать в розницу по цене 9900 рублей. Невысокая стоимость аппарата, однако, не исключает того факта, что разработчик называет его флагманским.

Так, внутри система построена на основе платформы MediaTek. Само устройство работает на ОС Android 10. Также гаджет оснащен мощной селфи-камерой на 20Мп, расположенной в специальном отверстии в левом верхнем углу. А основная камера состоит из четырех модулей, главный из которых обеспечивает съемку с разрешением 16 Мп.

Также разработчик сообщил о дисплее с размером диагонали 6,4 дюйма. На нем будет отображаться картинка в качестве 2310 на 1080 пикселей. Здесь установлен восьмиядерный процессор Helio P60.