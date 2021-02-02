Представители Microsoft отмечают ускорение переходов с Windows 7 на Windows 10
02.02.2021, 14:48,
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По данным компании Microsoft, только десять процентов пользователей, обладающих старыми устройствами, вовсе не желают расставаться с операционной системой Windows 7, чтобы перейти на «десятку».
Однако число пользователей, активно прощающихся с «семеркой», быстро росло на протяжении всего прошлого года, уточняют представители Microsoft. По прогнозам, в текущем году этот процесс только ускорится. Не в последнюю очередь он связан с тем, что заканчивается жизненный цикл и самих электронных устройств, выпущенных с операционной системой Windows 7.
Напомним, что разработчик ПО уже прекратил поддержку всеми любимой операционки, в связи с чем постепенно начали возникать проблемы в использовании техники старого поколения.
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