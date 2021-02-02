Посольство добивается от Египта прояснения ситуации с заключенными россиянами

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02.02.2021, 14:20, Новости дня
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Посольство РФ направило в МИД Египта ноты с просьбой предоставить полную информацию по двум удерживаемым в тюрьме россиянам, сообщил российский посол в этой стране Георгий Борисенко.

«После депортации из страны в декабре и январе пятерых граждан РФ в следственных изоляторах остаются еще двое наших граждан – жители Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Мы в очередной раз направили в МИД ноты по каждому из них с просьбой к компетентным органам предоставить нам информацию о том, что им инкриминируется, в чем их конкретно обвиняют и почему их не освободили вместе с другими», – передает ТАСС слова Борисенко. По словам дипломата, российская сторона «будет настаивать на скорейшем освобождении этих граждан».

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Некоторых из них отпустили, но судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Их заподозрили в экстремизме.

2 февраля 2019 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира.

Родители задержанных студентов сообщили, что наняли местного адвоката, однако он пока занимается сбором информации для построения защиты. Срок задержания продлен до 10 апреля.

В апреле того же года находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку в связи с тем, что им до сих пор не предъявили четких обвинений.



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