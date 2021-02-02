 

Молдавия завела против российского дипломата дело о незаконном вывозе валюты

02.02.2021, 14:20, Новости дня
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Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, по ее данным, пытавшегося незаконно вывезти из республики 50 тыс. долларов, рассказали в пресс-службе ведомства.

При прохождении дипломатом контроля перед вылетом из Кишинева сработали датчики специального детектора. Проверив содержимое ручной клади россиянина, полицейские обнаружили в ней незадекларированную валюту на сумму 50 тыс. долларов. Без декларации из Молдавии можно вывезти не более 10 тыс. евро, передает «Интерфакс».

В конце прошлого года в Молдавии по делу о контрабанде анаболикова арестовали бывшего посла республики в РФ Андрея Негуцу.

В начале декабря 2020 года Служба информации и безопасности Молдавии вместе с таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. В министерстве иностранных дел уточнили, что автомобиль, в котором обнаружили контрабанду, приехал из РФ в Молдавию, чтобы передать дипломатическую почту.



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