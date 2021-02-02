При регистрации в Twitter россиян автоматически подпишут на аккаунт Навального

02.02.2021, 14:11, Разное

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При регистрации новых учётных записей с территории России пользователей Twitter автоматически подпишут на аккаунт Алексея Навального.

Пункт прописан в обновлённом пользовательском соглашении и без исполнения этого требования будет невозможно завести аккаунт в соцсети, сообщил создатель Twitter Джек Дорси.

– Twitter всегда был и будет площадкой, где приветствуются разные мнения. Сегодня российская пропаганда пытается умолчать неудобную для себя правду, которую доносит до масс Алексей Навальный. Многие о нём даже не слышали, хотя и смотрели его расследования на Youtube. Twitter заботится о своих читателях и делает всё возможное, чтобы они получали максимально объективную информации. Поэтому мы автоматически подпишем россиян на его аккаунт. При этом мы не требуем от пользователей ставить ему лайки, делать репосты или писать комментарии. Повторяю, мы уважаем право на любое мнение, – заявил Дорси.

Подписка на аккаунт оппозиционера станет обязательной, пользователи не смогут скрыть эту учётную запись из своей ленты, внести её в список заблокированных или отписаться.

Возможность обязательной подписки на Навального в соцсетях Facebook и Instagram изучает и Марк Цукерберг.

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