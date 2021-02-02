Суд над Навальным

02.02.2021, 14:00, Разное

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Онлайн-трансляция из Мосгорсуда.

Суд о замене Навальному условного срока на реальный — онлайн «Новой». Что такое дело «Ив Роше»?

Всем привет! Сегодня мы следим за судом о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Дело будет рассматривать Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде, заседание начнется в 11:00 по мск.

Навальному вменяют то, что он систематически нарушал условия испытательного срока, согласно которым политик должен был дважды в месяц в определенные дни отмечаться в инспекции. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, Навального должны будут доставить на заседание из СИЗО. Его интересы в суде представляют адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев.

Во ФСИН тогда сослались на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов германской клиники «Шарите», где Навальный лечился от отравления боевым веществом из группы «Новичок». Из нее, утверждали сотрудники службы, следует, что Навальный уже оправился от последствий «своей болезни» и сейчас «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

Дело «Ив Роше» — о «мошенничестве» — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года на основании заявления генерального директора ООО «Ив Роше Восток» (российского филиала «Ив Роше») Бруно Лепру. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг. В российском суде в 2014 году представители «Ив Роше Восток» выступили на стороне братьев Навальных, заявив, что договор был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. Сам Лепру, который написал заявление на Навальных, в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше».

Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год — таким образом, испытательный срок у него истек 29 декабря. Брату политика Олегу назначили реальный срок.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был политически мотивированным, произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

В 2019 году ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

Накануне Генпрокуратура полностью поддержала позицию ФСИН. Если Симоновский суд поддержит претензии ФСИН, то Навальному могут назначить реальный срок в 3,5 года за вычетом срока, проведенного под домашним арестом.

Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его сразу задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево и потом — доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого политика отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток. Это решение Мособлсуд признал законным.

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