«Ощущаешь историческую важность этого места» – эксперты ВОЗ побывали на уханьском рынке

02.02.2021, 13:59, Новости дня

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В рамках своего расследования появления COVID-19 группа специалистов ВОЗ побывала на рынке морепродуктов в городе Ухань, где были выявлены ранние случаи заражения коронавирусом, пишет South China Morning Post. Один из экспертов заявил, что поездка в первый очаг пандемии была «информативной и важной» для понимания происхождения и путей распространения болезни.



Reuters

Группа экспертов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), которая сейчас расследует появление коронавируса в китайском городе Ухань, побывала на рынке морепродуктов, где были зафиксированы наиболее ранние известные случаи заражения, пишет South China Morning Post.

Делегация из 14 специалистов приехала на рынок Хуанань днём в воскресенье 31 января. Ранее ВОЗ подтвердила, что это место станет одним из пунктов, которые предстоит осмотреть экспертам. Как ожидается, на расследование должен уйти месяц.

Издание напоминает, что некогда оживлённый рынок был закрыт в январе 2020 года, после обнаружения здесь первых инфицированных. С тех пор место остаётся огороженным и по сей день, и его роль в распространении коронавируса по-прежнему неясна.

Изначально некоторые высказывали предположения, что болезнью люди могли заразиться от диких животных, которые наряду с морепродуктами, овощами и фруктами продавались на уханьском рынке. Однако, как показали обнародованные позднее медицинские записи, сразу несколько ранних случаев заражения, скорее всего, никак с этой локацией связаны не были.

В мае глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу объявил, что образцы замороженных туш животных, продававшихся на рынке, дали отрицательный анализ на коронавирус и что, по всей видимости, болезнь возникла не здесь. Однако, как обращает внимание South China Morning Post, китайские власти ничего не упоминали о том, тестировали ли они живых диких животных с рынка. Впоследствии новой информации об исследованиях специалистов КНР по связи происхождения COVID-19 и уханьского рынка публиковалось мало.

Как ранее отмечала ВОЗ, в рамках своего расследования группа экспертов организации будет сотрудничать с китайскими коллегами. Для этой работы очень важен доступ к исследованиям по животным и записям о первых пациентах.

На прошлой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус рассказал в своём Twitter, что в ходе телефонной беседы он попросил главу Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэя убедиться, что эксперты организации получат «всю необходимую поддержку, доступ и данные», чтобы «полноценно взаимодействовать со своими китайскими коллегами».

После поездки на рынок один из специалистов ВОЗ Питер Дасцак поделился в своём Twitter: «Очень информативно и важно для наших объединённых команд — для понимания эпидемиологии ковида, когда он начал распространяться в конце 2019 года. Когда идёшь по рынку Хуанань, ощущаешь историческую важность этого места и сочувствие к продавцам и сообществу, которые потеряли свой источник заработка из-за ковида.

— Peter Daszak (@PeterDaszak) January 31, 2021

South China Morning Post добавляет, что некоторые китайские эксперты выдвигали теорию о том, что коронавирус могли ввезти на уханьский рынок вместе с замороженными морепродуктами. Впрочем, иностранные специалисты к такой версии относятся скептически. И хотя Китай в прошлом году уже несколько вспышек заболевания связал с импортными заражёнными продуктами питания, ВОЗ утверждает, что оснований утверждать, будто люди могут заразиться от еды или её упаковки, нет.

Помимо рынка, в воскресенье эксперты ВОЗ также побывали в двух больницах, где проходили лечение первые пациенты с COVID-19, и на выставке, посвящённой усилиям уханьцев в борьбе с пандемией. Обязательный 14-дневный карантин для иностранных учёных, в течение которого они могли общаться с китайскими коллегами только онлайн, закончился в четверг 28 января. ВОЗ не стала обнародовать полное расписание своих экспертов в Китае, но отметила, что команда посетит Уханьский институт вирусологии, рынок Хуанань, а также лабораторию Уханьского центра по контролю и профилактике заболеваний.

На фоне высокого уровня политизированности расследования и настойчивых попыток найти виновных в пандемии ВОЗ подчёркивает, что пока делать выводы рано, но начать расследования с Ухани — вполне логично. «Наша команда в своей задаче понять происхождение COVID-19 руководствуется наукой, и мы будем рассматривать все возможные гипотезы», — заверила организация.