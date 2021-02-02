Наученный горьким опытом Байден больше не пойдёт на перезагрузку с Россией

02.02.2021, 13:59, Новости дня

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Никакого сближения с Россией — новый президент США Джо Байден не пойдёт по следам своих предшественников, которые начинали свой срок полными решимости наладить отношения с Москвой, пишет Onet. При этом польский портал отмечает, что Джо Байден уже участвовал в попытке американо-российской перезагрузки, которая оставила неизгладимый отпечаток на внешней политике Америки.



Reuters

По просьбе российской стороны президент США Джо Байден согласился на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но прежде он провёл консультации со своим штабом и европейскими союзниками. В ходе беседы они затронули целый спектр вопросов — от кибератак на американские учреждения до ситуации на Украине. И хоть благодаря телефонному разговору удалось продлить СНВ III, беседа Джо Байдена и Владимира Путина автоматически не означает перезагрузки между Вашингтоном и Москвой. Совершенно напротив, президент США изо всех сил хочет избежать ошибок, которые он совершил на пару с экс-президентом США Бараком Обамой, считает польское издание Onet.

Сайт обращает внимание на заявление Байдена о том, что США готовы принимать дальнейшие меры, в том числе санкции, с целью сдерживания Москвы, действия которой пока остаются безнаказанными. «Безусловно, это поворот в американской политике. На протяжении многих лет (каждый. — ИноТВ) президент США в самом начале своего президентского срока пытался улучшить отношения с Россией. Сложно представить обратную ситуацию, ведь обе страны обладают мощным ядерным арсеналом и закрепили своё присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Однако политический хлеб с солью в итоге всегда оказывался в болоте дипломатической грязи», — отмечает Onet.

На изначально тесных отношениях Билла Клинтона с Борисом Ельциным крест поставила война в Косове и авианалёты США на Югославию в 1999 году, а также расширение НАТО на Восток. В свою очередь, Джордж Буш начал свой президентский срок на фоне российско-американского альянса по борьбе с международным терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. «Тем не менее отношения Вашингтона с Москвой не прошли испытания на прочность ввиду политической реальности и серьёзно ухудшились после принятого решения о размещении американской ПРО в Центральной и Восточной Европе, в том числе на территории Польши», — напоминает портал.

Даже Барак Обама не избежал повтора аналогичного сценария. В 2009 году он назвал успехом своей администрации перезагрузку отношений с Москвой, без оглядки на её агрессию против Грузии в 2008 году. «Только аннексия Крыма* и война в Донбассе на Украине в 2014 году полностью перечеркнули любые шансы на её продолжение», — разъясняет портал.

Демократы, которые обычно славятся большим желанием к сотрудничеству с Москвой, нежели республиканцы, изменили свою позицию во время президентской кампании 2016 года. Тогда они обвинили россиян во вмешательстве во внутреннюю политику и предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Именно из-за этих обвинений и политического давления со стороны конгресса Дональд Трамп так и не решился на осуществление перезагрузки отношений с Москвой. Он сделал выбор в пользу более резкого курса, который получил своё отражение в военной поддержке в адрес Киева, стран восточного фланга НАТО и продолжении политики санкций в отношении России.

Тем не менее из-за отсутствия жёсткой ответной реакции со стороны США на ряд международных вызовов, в которые непосредственно была замешана Москва, во время предвыборных дебатов Джо Байден назвал Трампа «щенком Путина». И хоть советники Трампа по внешней политике стремились проводить жёсткий политический курс в отношении России, Трамп был безразличен к воинственному подходу россиян к дипломатии. «Что оставалось делать чиновникам, если их начальник был другого мнения и не проявлял никакой инициативы?» — задаётся вопросом Onet.

В этом плане новый американский президент стремится максимально отойти от чрезмерно осторожной политики Трампа в отношении России, которого он последовательно обвинял в чрезмерной терпимости к Путину. «С другой стороны, разговор с президентом РФ свидетельствует о своего рода попытке продолжения уже предпринятых ранее действий, в том числе в плане будущего газопровода «Северный поток — 2», — рассуждает польский портал.

Более того, перезагрузка с Россией состоялась не при Трампе, и сейчас нет никаких перспектив её жизнеспособности под руководством Байдена, хотя продление договора СНВ-III по сути и представляет собой одно из немногих достижений в плане канувшей в Лету перезагрузки более чем 10-летней давности.

«К настоящему моменту Байден стремится к тому, чтобы избежать ловушки. Он попал в неё, будучи вице-президентом и главным советником по внешним делам в администрации Обамы, впрочем, как и тогдашний президент. Перезагрузка отчётливо доказала, что эта концепция была большой ошибкой, которая оставила свой отпечаток на видении внешней политики 44-м президентом США в этой части мира», — объясняет портал.

Однако костяк советников Байдена практически состоит из тех же людей, которые консультировали Обаму. «Возможно, сейчас наученный горьким опытом и политическими проколами, он не даст себя обвести вокруг пальца российскому президенту, который прекрасно себя чувствует на международной шахматной доске», — подчёркивает Onet.

Если Байден и в будущем продолжит свой жёсткий курс в переговорах с Путиным, это, безусловно, будет на руку Польше. Конечно, дальнейшее военное укрепление восточного фланга НАТО встретится с ответной реакцией России, а его отсутствие — ещё больше побудит её к действиям. «Перезагрузка Обамы» обошлась Польше дорого, так как на практике это были существенные уступки в адрес Кремля. «Поэтому первые решения Байдена свидетельствуют об определённом прорыве в политике президентов США за последние 25, если не более, лет», — резюмирует Onet.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).