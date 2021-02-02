 

Наученный горьким опытом Байден больше не пойдёт на перезагрузку с Россией

02.02.2021, 13:59, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Никакого сближения с Россией — новый президент США Джо Байден не пойдёт по следам своих предшественников, которые начинали свой срок полными решимости наладить отношения с Москвой, пишет Onet. При этом польский портал отмечает, что Джо Байден уже участвовал в попытке американо-российской перезагрузки, которая оставила неизгладимый отпечаток на внешней политике Америки.


Reuters

По просьбе российской стороны президент США Джо Байден согласился на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но прежде он провёл консультации со своим штабом и европейскими союзниками. В ходе беседы они затронули целый спектр вопросов — от кибератак на американские учреждения до ситуации на Украине. И хоть благодаря телефонному разговору удалось продлить СНВ III, беседа Джо Байдена и Владимира Путина автоматически не означает перезагрузки между Вашингтоном и Москвой. Совершенно напротив, президент США изо всех сил хочет избежать ошибок, которые он совершил на пару с экс-президентом США Бараком Обамой, считает польское издание Onet. 

Сайт обращает внимание на заявление Байдена о том, что США готовы принимать дальнейшие меры, в том числе санкции, с целью сдерживания Москвы, действия которой пока остаются безнаказанными. «Безусловно, это поворот в американской политике. На протяжении многих лет (каждый. — ИноТВ) президент США в самом начале своего президентского срока пытался улучшить отношения с Россией. Сложно представить обратную ситуацию, ведь обе страны обладают мощным ядерным арсеналом и закрепили своё присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Однако политический хлеб с солью в итоге всегда оказывался в болоте дипломатической грязи», — отмечает Onet.

На изначально тесных отношениях Билла Клинтона с Борисом Ельциным крест поставила война в Косове и авианалёты США на Югославию в 1999 году, а также расширение НАТО на Восток. В свою очередь, Джордж Буш начал свой президентский срок на фоне российско-американского альянса по борьбе с международным терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. «Тем не менее отношения Вашингтона с Москвой не прошли испытания на прочность ввиду политической реальности и серьёзно ухудшились после принятого решения  о размещении американской ПРО в Центральной и Восточной Европе, в том числе на территории Польши», — напоминает портал. 

Даже Барак Обама не избежал повтора аналогичного сценария. В 2009 году он назвал успехом своей администрации перезагрузку отношений с Москвой, без оглядки на её агрессию против Грузии в 2008 году.  «Только аннексия Крыма* и война в Донбассе на Украине в 2014 году полностью перечеркнули любые шансы на её продолжение», — разъясняет портал. 

Демократы, которые обычно славятся большим желанием к сотрудничеству с Москвой, нежели республиканцы, изменили свою позицию во время президентской кампании 2016 года. Тогда они обвинили россиян во вмешательстве во внутреннюю политику и предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Именно из-за этих обвинений и политического давления со стороны конгресса Дональд Трамп так и не решился на осуществление перезагрузки отношений с Москвой. Он сделал выбор в пользу более резкого курса, который получил своё отражение в военной поддержке в адрес Киева, стран восточного фланга НАТО и продолжении политики санкций в отношении России.

Тем не менее из-за отсутствия жёсткой ответной реакции со стороны США на ряд международных вызовов, в которые непосредственно была замешана Москва, во время предвыборных дебатов Джо Байден назвал Трампа «щенком Путина». И хоть советники Трампа по внешней политике стремились проводить жёсткий политический курс в отношении России, Трамп был безразличен к воинственному подходу россиян к дипломатии. «Что оставалось делать чиновникам, если их начальник был другого мнения и не проявлял никакой инициативы?» — задаётся вопросом Onet.

В этом плане новый американский президент стремится максимально отойти от чрезмерно осторожной политики Трампа в отношении России, которого он последовательно обвинял в чрезмерной терпимости к Путину. «С другой стороны, разговор с президентом РФ свидетельствует о своего рода попытке продолжения уже предпринятых ранее действий, в том числе в плане будущего газопровода «Северный поток — 2», — рассуждает польский портал.

Более того, перезагрузка с Россией состоялась не при Трампе, и сейчас нет никаких перспектив её жизнеспособности под руководством Байдена, хотя продление договора СНВ-III по сути и представляет собой одно из немногих достижений в плане канувшей в Лету перезагрузки более чем 10-летней давности.

«К настоящему моменту Байден стремится к тому, чтобы избежать ловушки. Он попал в неё, будучи вице-президентом и главным советником по внешним делам в администрации Обамы, впрочем, как и тогдашний президент. Перезагрузка отчётливо доказала, что эта концепция была большой ошибкой, которая оставила свой отпечаток на видении внешней политики 44-м президентом США в этой части мира», — объясняет портал. 

Однако костяк советников Байдена практически состоит из тех же людей, которые консультировали Обаму. «Возможно, сейчас наученный горьким опытом и политическими проколами, он не даст себя обвести вокруг пальца российскому президенту, который прекрасно себя чувствует на международной шахматной доске», — подчёркивает Onet.

Если Байден и в будущем продолжит свой жёсткий курс в переговорах с Путиным, это, безусловно, будет на руку Польше. Конечно, дальнейшее военное укрепление восточного фланга НАТО встретится с ответной реакцией России, а его отсутствие — ещё больше побудит её к действиям. «Перезагрузка Обамы» обошлась Польше дорого, так как на практике это были существенные уступки в адрес Кремля. «Поэтому первые решения Байдена свидетельствуют об определённом прорыве в политике президентов США за последние 25, если не более, лет», — резюмирует Onet. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Мэр Тернополя: Нас вынуждают закрыть город, полиция начала штрафовать предпринимателей

21.11 / Для iPhone 12 вышла новая версия операционной системы

01.09 / CNN – НАТО обвинило Россию в нарушении воздушного пространства альянса

12.08 / Украина вышла из трех соглашений СНГ

28.08 / Пристайко допустил отказ от переговоров о возвращении Донбасса. Кулеба сказал, что это личное мнение дипломата

25.06 / ORF – в России стартует голосование по самым масштабным поправкам в Конституцию

08.09 / Собчак обвинила Пашаева в суровом приговоре Ефремову

06.08 / CBS – власти Ливана пообещали призвать к ответу виновных во взрывах

07.10 / Санаторий Минобороны «Ялта» загорелся в Крыму

19.10 / «Премьер-министр Макрон» — Трамп «понизил» лидера Франции в должности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска